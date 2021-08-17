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В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей

17 августа 2021 09:06
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Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей-1

Огонь уже уничтожил 7 000 гектаров растительности и вплотную приблизился к кемпингам и домам местных жителей. Этот район считается туристическим, и местные власти делают все, чтобы пожар не перекинулся на популярные места отдыха.

В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей-4

К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета. На месте находятся более 750 пожарных.

# Пожар # Фотофакт

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