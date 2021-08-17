В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей

Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь уже уничтожил 7 000 гектаров растительности и вплотную приблизился к кемпингам и домам местных жителей. Этот район считается туристическим, и местные власти делают все, чтобы пожар не перекинулся на популярные места отдыха.
К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета. На месте находятся более 750 пожарных.