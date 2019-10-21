В Турине горит историческое здание XVII века

Новости Италии. В центре итальянского Турина горит историческое здание, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс «Каваллерицца реале» был построен в XVII веке. Это один из немногих исторических образцов архитектуры барокко.