В Турине горит историческое здание XVII века

Новости Италии. В центре итальянского Турина горит историческое здание, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В центре итальянского Турина горит историческое здание, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплекс «Каваллерицца реале» был построен в XVII веке. Это один из немногих исторических образцов архитектуры барокко.
Пламя вспыхнуло на крыше и быстро распространилось. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчёты. Специалисты делают всё возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.