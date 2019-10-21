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В Турине горит историческое здание XVII века

21 октября 2019 12:13
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Новости Италии. В центре итальянского Турина горит историческое здание, входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турине горит историческое здание XVII века-1

Комплекс «Каваллерицца реале» был построен в XVII веке. Это один из немногих исторических образцов архитектуры барокко.

В Турине горит историческое здание XVII века-4

Пламя вспыхнуло на крыше и быстро распространилось. Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчёты. Специалисты делают всё возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

В Турине горит историческое здание XVII века-7

# Пожар # Фотофакт

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