Прямой эфир

В турецкой провинции Анталья загорелся пятизвездочный отель

29 июля 2017 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Около 400 человек были эвакуированы. Местные СМИ сообщают, 14 постояльцев доставлены в больницу, среди них – граждане России и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турецкой провинции Анталья загорелся пятизвездочный отель -1

Как информирует МИД Беларуси, наши соотечественники не пострадали.  По предварительным данным, пожар вспыхнул на кухне гостиницы, после чего распространился по всему зданию. На место ЧП для борьбы со стихией прибыли спасатели.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
История, растрогавшая мир: кошка Муся из Владивостока «усыновила» восьмерых ежей – видеофакт
28 июля 2017 18:30

История, растрогавшая мир: кошка Муся из Владивостока «усыновила» восьмерых ежей – видеофакт

Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны
28 июля 2017 17:00

Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны

В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета: 1 человек скончался, 4 ранены
28 июля 2017 15:51

В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета: 1 человек скончался, 4 ранены