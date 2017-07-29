В турецкой провинции Анталья загорелся пятизвездочный отель

Новости Турции. Около 400 человек были эвакуированы. Местные СМИ сообщают, 14 постояльцев доставлены в больницу, среди них – граждане России и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как информирует МИД Беларуси, наши соотечественники не пострадали. По предварительным данным, пожар вспыхнул на кухне гостиницы, после чего распространился по всему зданию. На место ЧП для борьбы со стихией прибыли спасатели.