В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус

Новости Турции. К событиям в мире. В Турции перевернулся пассажирский автобус. Погибли 5 человек, около 40-пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла на севере страны в провинции Амасья. Сообщается, что водитель не справился с управлением. Автобус занесло, и он перевернулся, вылетев с дороги.