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В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус

05 августа 2017 12:15
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Новости Турции. К событиям в мире. В Турции перевернулся пассажирский автобус. Погибли 5 человек, около 40-пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус -1

Авария произошла на севере страны в провинции Амасья. Сообщается, что водитель не справился с управлением. Автобус занесло, и он перевернулся, вылетев с дороги.

В турецкой провинции Амасья перевернулся пассажирский автобус -3

На место происшествия немедленно выехали наряды скорой помощи и спасатели. По факту происшествия турецкими властями начато расследование.

# Фотофакт # Авария

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