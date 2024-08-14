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В Турция начнут снимать отпечатки пальцев при въезде в страну

14 августа 2024 07:51
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Власти Анкары рассматривают вопрос о необходимости снятия отпечатков пальцев при въезде в страну, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Sabah.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, будет воплощен значимый проект – «при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании». 

Также в материале указано, что в планах – чипирование удостоверений личности лиц, имеющих статус временной защиты. В частности это нововведение каснется сирийцев. Ерликая отмечает, подделка таких удостоверений станет невозможна.

# Международная политика

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