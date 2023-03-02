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В Турции загорелся паром с автомобилями – причины возгорания выясняются

02 марта 2023 13:27
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Новости Турции. В Турции загорелся паром с автомобилями. ЧП произошло в Мраморном море у берегов города Текирдага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из легковушек, после чего перекинулось на другие машины.

В Турции загорелся паром с автомобилями – причины возгорания выясняются-1

В результате инцидента пострадали несколько десятков человек. У некоторых пассажиров диагностировано отравление угарным газом. Всем пострадавшим медики оказали первую помощь. Также ущерб нанесен судну и находившимся на его борту автомобилям. К этой минуте пожарным уже удалось потушить огонь. Причины возгорания еще предстоит выяснить.

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# Пожар # Новости Турции # Фотофакт

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