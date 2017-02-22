В Турции задержали 35 человек, подозреваемых в содействии террористам

Новости Турции. В Турции арестовали 35 человек, которых подозревают в связях с террористами. Это результат масштабного рейда, которые проводили стражи порядка.

Арестованных обвиняют как минимум в 5 нападениях, произошедших в стране за последнее время.

Один из самых громких терактов произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь. Злоумышленник открыл огонь в ночном клубе. Тогда погибли около 40 человек.

Тем временем, в Германии количество потенциальных террористов превысило 2500 человек.

Полиция отмечает, что все они находятся в поле зрения стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.