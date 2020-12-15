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В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января

15 декабря 2020 08:31
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Почти 73 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона – умерли. Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе новый день принес новые ограничения в связи с пандемией. В Нидерландах ввели жесткий карантин. В течение пяти недель все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости, будут закрыты.

В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января-1

Прекратят работу кинотеатры и музеи. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение.

В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января-4

Лондон между тем из-за роста числа заболевших переводят на третий, максимальный уровень ограничений. Рестораны и кафе смогут работать только на вынос. Жителям запретят приглашать гостей.

В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января-7

О дополнительных карантинных мерах объявили и в Украине. В новогодний праздник всем барам и ресторанам страны разрешат работать лишь до часа ночи 1 января.

В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января-10

А в Турции введут непрерывный комендантский час. Жители не смогут покидать свои дома с 21 часа 31 декабря до 5 часов утра 4 января.

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# Коронавирус # Фотофакт

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