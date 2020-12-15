В Турции введут непрерывный комендантский час с 31 декабря до 4 января

Почти 73 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона – умерли. Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе новый день принес новые ограничения в связи с пандемией. В Нидерландах ввели жесткий карантин. В течение пяти недель все магазины, за исключением продуктовых и товаров первой необходимости, будут закрыты.