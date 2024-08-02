В Турции внезапно заблокировали Instagram

Доступ к Instagram был блокирован в Турции по решению Совета по технологии и коммуникациям. Об этом пишет ТАСС. Причины и продолжительность блокирования не уточняются.

Газета Birgün предположила, что это связано с блокированием соболезнований в связи с гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Это событие осудил Фахреттин Алтун, глава департамента коммуникаций президентской администрации Турции.

Суд Анкары, как ожидается, вынесет вердикт в течении дня. Многие люди пытаются получить доступ к Instagram через VPN.