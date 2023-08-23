В Турции тысячи людей эвакуируют из-за лесного пожара

Новости Турции. Тысячи человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара, который вспыхнул на северо-западе Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие очаги расположены в труднодоступной горной местности, что мешает спасателям эффективно бороться с пламенем. Однако они прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня, который уже полностью уничтожил девять деревень. В целях безопасности закрыт пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное моря.