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В Турции тысячи людей эвакуируют из-за лесного пожара

23 августа 2023 09:10
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Новости Турции. Тысячи человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара, который вспыхнул на северо-западе Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции тысячи людей эвакуируют из-за лесного пожара-1

Многие очаги расположены в труднодоступной горной местности, что мешает спасателям эффективно бороться с пламенем. Однако они прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня, который уже полностью уничтожил девять деревень. В целях безопасности закрыт пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное моря.

# Пожар # Новости Турции # Фотофакт

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