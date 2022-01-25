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В Турции снег впервые за почти 30 лет. В ДТП погибли три человека, в столичном аэропорту обрушилась крыша

25 января 2022 20:41
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Новости Турции. Жители Турции радуются снегу и снимают происходящее на телефон. Снегопада в стране люди не видели почти 30 лет. Однако непривычное погодное явление принесло в страну проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Турции снег впервые за почти 30 лет. В ДТП погибли три человека, в столичном аэропорту обрушилась крыша-1

Из-за плохой видимости закрыто движение судов по проливу Босфор. После частых аварий, в которых трое погибли и 18 получили травмы, приостановлено междугороднее автобусное сообщение. Отменены десятки авиарейсов. В новом столичном аэропорту под тяжестью снега и вовсе обрушилась крыша.  

# Погода # Фотофакт

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