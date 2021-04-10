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В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали

10 апреля 2021 14:42
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Новости Турции. Автобус с российскими туристами разбился в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибла женщина, еще 26 пассажиров пострадали.

В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали-1

Транспортное средство следовало в Каппадокию. В момент ЧП в салоне находились 32 человека.

В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали-4

Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

# Авария # Фотофакт

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