В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали

Новости Турции. Автобус с российскими туристами разбился в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибла женщина, еще 26 пассажиров пострадали.

Транспортное средство следовало в Каппадокию. В момент ЧП в салоне находились 32 человека.