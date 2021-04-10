В Турции разбился автобус с российскими туристами. Один пассажир погиб, десятки пострадали

Новости Турции. Автобус с российскими туристами разбился в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибла женщина, еще 26 пассажиров пострадали.
Новости Турции. Автобус с российскими туристами разбился в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибла женщина, еще 26 пассажиров пострадали.
Транспортное средство следовало в Каппадокию. В момент ЧП в салоне находились 32 человека.
Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.