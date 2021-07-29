В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно о первых жертвах стихии. Погибли три человека, еще более 60 пострадали. Пламя вспыхнуло в районе курортного города Манавгат, быстро распространилось из-за сильного ветра, в результате чего в огне оказались жилые кварталы.

В борьбе со стихией задействованы десятки человек, спецтехника и авиация. Эвакуированы 18 населенных пунктов. На данный момент ситуацию на большей части территории удалось взять под контроль.