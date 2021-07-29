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В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

29 июля 2021 11:32
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Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали-1

Стало известно о первых жертвах стихии. Погибли три человека, еще более 60 пострадали. Пламя вспыхнуло в районе курортного города Манавгат, быстро распространилось из-за сильного ветра, в результате чего в огне оказались жилые кварталы.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали-4

В борьбе со стихией задействованы десятки человек, спецтехника и авиация. Эвакуированы 18 населенных пунктов. На данный момент ситуацию на большей части территории удалось взять под контроль.

В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали-7

Местные власти призывают объявить город зоной бедствия. Экскурсии отменены. Однако эвакуировать туристов пока не планируется. Стоит отметить, что в Турции в рамках международного сотрудничества работают и белорусские авиаторы. Наши специалисты помогают зарубежным коллегам в тушении возгораний в горно-лесистой местности.

# Пожар # Фотофакт

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