В Турции продолжается борьба с пожарами. Погибли 3 человека, более 60 пострадали

Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В турецкой Анталье продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно о первых жертвах стихии. Погибли три человека, еще более 60 пострадали. Пламя вспыхнуло в районе курортного города Манавгат, быстро распространилось из-за сильного ветра, в результате чего в огне оказались жилые кварталы.
В борьбе со стихией задействованы десятки человек, спецтехника и авиация. Эвакуированы 18 населенных пунктов. На данный момент ситуацию на большей части территории удалось взять под контроль.
Местные власти призывают объявить город зоной бедствия. Экскурсии отменены. Однако эвакуировать туристов пока не планируется. Стоит отметить, что в Турции в рамках международного сотрудничества работают и белорусские авиаторы. Наши специалисты помогают зарубежным коллегам в тушении возгораний в горно-лесистой местности.