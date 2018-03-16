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В Турции по подозрению в подготовке теракта задержали почти 50 человек, в том числе женщин и детей

16 марта 2018 12:43
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Новости Турции. Без малого полсотни человек задержаны в турецкой провинции Адана по подозрению в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции по подозрению в подготовке теракта задержали почти 50 человек, в том числе женщин и детей-1

Среди взятых под арест оказались женщины и даже 10 детей. В домах, где они проживали, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а также «коктейли Молотова» и самодельные бомбы.

По мнению сотрудников службы безопасности, атаку злоумышленники планировали совершить 21 марта, во время фестиваля.

# Фотофакт # Терроризм

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