В Турции по подозрению в подготовке теракта задержали почти 50 человек, в том числе женщин и детей

Новости Турции. Без малого полсотни человек задержаны в турецкой провинции Адана по подозрению в подготовке теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди взятых под арест оказались женщины и даже 10 детей. В домах, где они проживали, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, а также «коктейли Молотова» и самодельные бомбы.

По мнению сотрудников службы безопасности, атаку злоумышленники планировали совершить 21 марта, во время фестиваля.