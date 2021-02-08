В Турции планируют начать туристический сезон с апреля

Новости Турции. В Турции с апреля планируют начать туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми откроются курорты Средиземного моря, далее присоединится Эгейский регион.
Новости Турции. В Турции с апреля планируют начать туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми откроются курорты Средиземного моря, далее присоединится Эгейский регион.
По словам властей, сначала откроют внутренний туризм, затем в Турции ждут путешественников из других стран.
В 2020 году туристический сезон в стране из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на июнь.