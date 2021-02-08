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В Турции планируют начать туристический сезон с апреля

08 февраля 2021 07:43
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Новости Турции. В Турции с апреля планируют начать туристический сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми откроются курорты Средиземного моря, далее присоединится Эгейский регион.  

В Турции планируют начать туристический сезон с апреля-1

По словам властей, сначала откроют внутренний туризм, затем в Турции ждут путешественников из других стран.  

В Турции планируют начать туристический сезон с апреля-4

В 2020 году туристический сезон в стране из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на июнь.   

# Туризм # Фотофакт

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