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В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией

01 мая 2025 16:58
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Общее настроение праздника труда существенно разнится в государствах. Для трудящихся во многих странах этот день – повод заявить о проблемах как национального масштаба, так и глобальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Токио до Турина, от Тайбэя до Парижа тысячи людей сегодня вышли на первомайские демонстрации, чтобы выразить растущее недовольство агрессивной тарифной политикой Штатов и опасения по поводу планетарных экономических потрясений.

В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией-2

Так, в Японии, которая первой на планете встретила этот день, люди вышли на демонстрации от самого северного острова Хоккайдо до южного Амами. Повышение заработной платы, гендерное равенство в карьере, сокращение военных расходов и ликвидация последствий землетрясения – вот набор требований японских работников.

Массовым многотысячным митингом завершились первомайские шествия в южнокорейском Сеуле. Люди призвали власти соблюдать и уважать права всех трудящихся.

В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией-4

Ян Кен Су, лидер Корейской конфедерации профсоюзов:
По случаю Международного дня труда Корейская конфедерация профсоюзов требует соблюдения прав всех трудящихся на создание профсоюзов и защиту в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того, мы призываем власти покончить с глубоко укоренившейся социальной несправедливостью.

В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией-6

В Турции первомайские демонстрации, где трудящиеся вышли отстаивать свои права, превратилась в настоящую битву с полицией. Участников шествия здесь встретили вооруженные дубинками и газовыми баллончиками наряды спецназа.

В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией-8

Протестами сегодня была охвачена и Греция. Здесь остановилось паромное сообщение, не ходил общественный транспорт. Десятки тысяч представителей самых разных профессий вышли на улицы, требуя от властей положить конец росту цен и падению уровня жизни. 

В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией-10

Наших зарплат недостаточно. Жизнь становится дороже с каждым днем, арендная плата взлетела до небес, расходы на электроэнергию и отопление – это проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, здравоохранение и образование также находятся в ужасном состоянии. Поэтому мы должны чаще выходить на улицы в знак протеста.

Остается добавить, что, по данным Евростата, в апреле минимальная заработная плата в Греции была одной из самых низких в Европейском союзе с точки зрения покупательной способности.

# Акции протеста

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