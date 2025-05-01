В Турции первомайская демонстрация закончилась дракой с полицией

Общее настроение праздника труда существенно разнится в государствах. Для трудящихся во многих странах этот день – повод заявить о проблемах как национального масштаба, так и глобальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От Токио до Турина, от Тайбэя до Парижа тысячи людей сегодня вышли на первомайские демонстрации, чтобы выразить растущее недовольство агрессивной тарифной политикой Штатов и опасения по поводу планетарных экономических потрясений.

Так, в Японии, которая первой на планете встретила этот день, люди вышли на демонстрации от самого северного острова Хоккайдо до южного Амами. Повышение заработной платы, гендерное равенство в карьере, сокращение военных расходов и ликвидация последствий землетрясения – вот набор требований японских работников. Массовым многотысячным митингом завершились первомайские шествия в южнокорейском Сеуле. Люди призвали власти соблюдать и уважать права всех трудящихся.

Ян Кен Су, лидер Корейской конфедерации профсоюзов:

По случаю Международного дня труда Корейская конфедерация профсоюзов требует соблюдения прав всех трудящихся на создание профсоюзов и защиту в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того, мы призываем власти покончить с глубоко укоренившейся социальной несправедливостью.

В Турции первомайские демонстрации, где трудящиеся вышли отстаивать свои права, превратилась в настоящую битву с полицией. Участников шествия здесь встретили вооруженные дубинками и газовыми баллончиками наряды спецназа.

Протестами сегодня была охвачена и Греция. Здесь остановилось паромное сообщение, не ходил общественный транспорт. Десятки тысяч представителей самых разных профессий вышли на улицы, требуя от властей положить конец росту цен и падению уровня жизни.