В Турции перевернулся туристический автобус: пострадали 6 человек, в том числе 2 детей

Новости Турции. На трассе между турецкими городами Кемер и Анталья перевернулся туристический автобус. Не менее 6 пассажиров доставлены в больницы с травмами. Среди них – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло по пути в курортный Белек. На выезде из тоннеля автобус занесло из-за сильного дождя. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.