В Турции около полицейского участка взорвался автомобиль: погибли 17 человек, около 30 ранены

Новости Турции. В Турции около полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Погибли девять военных и 8 мирных жителей. Около 30 человек получили ранения.

Инцидент произошел после того, как военнослужащие остановили машину для досмотра. Взрыв был такой мощности, что на его месте образовалась воронка глубиной 6 метров.

Власти Турции заявили, что теракт устроила Рабочая партия Курдистана. Сейчас силовики прочесывают местность в поисках боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.