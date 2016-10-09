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В Турции около полицейского участка взорвался автомобиль: погибли 17 человек, около 30 ранены

09 октября 2016 13:19
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Новости Турции. В Турции около полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. Погибли девять военных и 8 мирных жителей. Около 30 человек получили ранения.

Инцидент произошел после того, как военнослужащие остановили машину для досмотра. Взрыв был такой мощности, что на его месте образовалась воронка глубиной 6 метров.

Власти Турции заявили, что теракт устроила Рабочая партия Курдистана. Сейчас силовики прочесывают местность в поисках боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Терроризм

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