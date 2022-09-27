В Турции неизвестные приехали в полицейский участок на заминированной машине и убили охранника

Новости Турции. Один человек погиб при вооруженном нападении на полицейский участок в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные, одетые в форму правоохранителей, подъехали к зданию, как позже выяснилось, на заминированной машине. Но когда охрана не пропустила их, те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в которой был убит один полицейский. Затем нападавшие подорвали автомобиль и скрылись. Как заявили в Министерстве внутренних дел страны, один из злоумышленников задержан. Само нападение признано терактом.