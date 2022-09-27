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В Турции неизвестные приехали в полицейский участок на заминированной машине и убили охранника

27 сентября 2022 09:06
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Новости Турции. Один человек погиб при вооруженном нападении на полицейский участок в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции неизвестные приехали в полицейский участок на заминированной машине и убили охранника-1

Неизвестные, одетые в форму правоохранителей, подъехали к зданию, как позже выяснилось, на заминированной машине. Но когда охрана не пропустила их, те открыли огонь. Завязалась перестрелка, в которой был убит один полицейский. Затем нападавшие подорвали автомобиль и скрылись. Как заявили в Министерстве внутренних дел страны, один из злоумышленников задержан. Само нападение признано терактом.

# Нападение # Новости Турции # Фотофакт

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