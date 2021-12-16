Новости Турции. В Турции начались массовые акции протеста медиков. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, а также призвали правительство уйти в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудникам больниц приходится работать сверхурочно из-за вспышки заболеваний коронавирусом. Катастрофически не хватает персонала, так как многие врачи уехали из страны из-за низких зарплат. При этом люди за тяжелый и опасный труд получает такие деньги, что не могут свести концы с концами.