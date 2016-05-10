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В Турции на воздух взлетела заминированная машина: 3 человека погибли, более 40 ранены

10 мая 2016 16:35
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Новости Турции. Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции. По уточненным данным, погибли три человека, более 40 ранены. Бомба, заложенная в легковом автомобиле, сдетонировала в центре города Дияр-Бакыр. Взрыв поразил бронированную полицейскую машину.

Район инцидента полностью оцеплен. На месте работают медики и полицейские. Ответственность за атаку пока ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла.

Ранее в данном регионе в течение нескольких месяцев проходила операция против запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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