В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов

Новости Турции. Число погибших в результате масштабного наводнения в турецкой провинции Гиресун возросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты обнаружили тело военного офицера, который пропал без вести во время спасательных работ. Судьба еще девяти жителей остается неизвестной. Их поисками занимаются сотни человек.