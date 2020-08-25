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В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов

25 августа 2020 08:17
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Новости Турции. Число погибших в результате масштабного наводнения в турецкой провинции Гиресун возросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов-1

В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов-3

Специалисты обнаружили тело военного офицера, который пропал без вести во время спасательных работ. Судьба еще девяти жителей остается неизвестной. Их поисками занимаются сотни человек.

В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов-6

В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов-8

Непогода обрушилась на провинцию в минувшие выходные. Сильные дожди вызвали сход селевых потоков с гор. Разрушены 17 жилых домов, повреждены более 350 зданий. На помощь пострадавшему региону выделено свыше миллиона долларов.     

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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