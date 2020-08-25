В Турции из-за наводнений погибли 7 человек, разрушены 17 жилых домов

Новости Турции. Число погибших в результате масштабного наводнения в турецкой провинции Гиресун возросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Число погибших в результате масштабного наводнения в турецкой провинции Гиресун возросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты обнаружили тело военного офицера, который пропал без вести во время спасательных работ. Судьба еще девяти жителей остается неизвестной. Их поисками занимаются сотни человек.
Непогода обрушилась на провинцию в минувшие выходные. Сильные дожди вызвали сход селевых потоков с гор. Разрушены 17 жилых домов, повреждены более 350 зданий. На помощь пострадавшему региону выделено свыше миллиона долларов.