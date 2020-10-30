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В Турции из-за мощного землетрясения пострадали более 400 человек

30 октября 2020 21:00
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Новости Турции. Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в Турции. 12 человек погибли, более 400 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции из-за мощного землетрясения пострадали более 400 человек-1

Очаг подземных толчков находился в Эгейском море, в 20 километрах северо-западнее острова Самос, и залегал на глубине 10 километров.

В Турции из-за мощного землетрясения пострадали более 400 человек-4

Больше всего пострадал Измир – третий по величине город Турции. Там было разрушено около 20 домов. Спасатели вытащили из-под завалов более 70 человек. Громкими овациями встретили тех, кого спасли. Подземные толчки ощущались во многих провинциях запада Турции.

В Турции из-за мощного землетрясения пострадали более 400 человек-7

Разрушения наблюдаются и в греческом городе Неон-Карловаси. Национальная служба по ЧС Греции разослала жителям островов Эгейского моря сообщения об опасности возникновения цунами.

# Землетрясение # Фотофакт

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