В Турции идут сильнейшие за 30 лет снегопады, а в Черногории побит температурный минимум

В соседней Черногории и вовсе побит рекорд по холоду. В небольшом населенном пункте температура опустилась до -33,2 °C.

Аномальные морозы пришли на Балканы. В четырех регионах Сербии объявлен красный – наивысший уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В остальных районах страны – оранжевый.

Необычной зима выдалась и в Турции. Там уже пятый день сильный снегопад, который до этого люди не видели почти 30 лет. Не готова к такой зиме оказалась инфраструктура города.