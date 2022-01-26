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В Турции идут сильнейшие за 30 лет снегопады, а в Черногории побит температурный минимум

26 января 2022 06:28
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Аномальные морозы пришли на Балканы. В четырех регионах Сербии объявлен красный – наивысший уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В остальных районах страны – оранжевый.  

В соседней Черногории и вовсе побит рекорд по холоду. В небольшом населенном пункте температура опустилась до -33,2 °C.  

В Турции идут сильнейшие за 30 лет снегопады, а в Черногории побит температурный минимум-1

Необычной зима выдалась и в Турции. Там уже пятый день сильный снегопад, который до этого люди не видели почти 30 лет. Не готова к такой зиме оказалась инфраструктура города. 

В Турции идут сильнейшие за 30 лет снегопады, а в Черногории побит температурный минимум-4

Из-за погоды прекратил прием рейсов аэропорт Стамбула. Также после частых аварий на дорогах приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

# Погода # Фотофакт

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