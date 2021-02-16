В Турции 5 человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Новости Турции. В результате массовой аварии в Турции погибли 5 человек, еще 38 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло на трассе в районе города Конья. Из-за сильного снегопада и гололеда грузовик врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Водитель легкового авто остановился на обочине, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент в его машину врезался автобус. Оба транспортных средства перевернулись. Пострадавшие доставлены в больницу.