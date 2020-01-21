В Томской области 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

Новости России. В Томской области 11 человек погибли в пожаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами стали граждане Узбекистана, которые работали на местной лесопилке.

ЧП произошло в поселке Причулымский. Пламя вспыхнуло в жилом доме, на территории частной пилорамы. Когда первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия, здание было полностью охвачено огнем. Двум жильцам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания. Медики оказали им первую помощь. Причины ЧП устанавливаются.