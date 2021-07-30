Прямой эфир

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

30 июля 2021 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Всплеск заражений и новые ограничения. Мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации в Токио до конца августа, а также расширяет меру еще на несколько префектур. Жителей призывают по возможности воздержаться от поездок и не собираться большими компаниями.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки-1

Эпидобстановка в стране заметно ухудшилась. Накануне зафиксирован очередной максимум заражений – более 10,5 тысячи случаев. Крайне сложная ситуация наблюдается в Токио.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки-4

В Сиднее между тем на улицы выводят военных. Со следующей недели они вместе с полицейскими будут следить за соблюдением карантина в городе. Решение принято на фоне рекордных суточных показателей заболеваемости.

В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки-7

Португалия готовится ослабить меры. С 1 августа отменят ночной комендантский час. А уже в сентябре не нужно будет носить маски на улице.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране
30 июля 2021 10:50

В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?
30 июля 2021 10:20

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали
30 июля 2021 10:13

Во Франции неизвестный на автомобиле врезался в террасу. Погиб человек, ещё шестеро пострадали