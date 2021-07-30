В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки
Новости мира. Всплеск заражений и новые ограничения. Мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации в Токио до конца августа, а также расширяет меру еще на несколько префектур. Жителей призывают по возможности воздержаться от поездок и не собираться большими компаниями.
Эпидобстановка в стране заметно ухудшилась. Накануне зафиксирован очередной максимум заражений – более 10,5 тысячи случаев. Крайне сложная ситуация наблюдается в Токио.
В Сиднее между тем на улицы выводят военных. Со следующей недели они вместе с полицейскими будут следить за соблюдением карантина в городе. Решение принято на фоне рекордных суточных показателей заболеваемости.
Португалия готовится ослабить меры. С 1 августа отменят ночной комендантский час. А уже в сентябре не нужно будет носить маски на улице.