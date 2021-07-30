В Токио продлевают режим ЧС до конца августа из-за ухудшения эпидобстановки

Новости мира. Всплеск заражений и новые ограничения. Мир продолжает борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Япония продлевает режим чрезвычайной ситуации в Токио до конца августа, а также расширяет меру еще на несколько префектур. Жителей призывают по возможности воздержаться от поездок и не собираться большими компаниями.

Эпидобстановка в стране заметно ухудшилась. Накануне зафиксирован очередной максимум заражений – более 10,5 тысячи случаев. Крайне сложная ситуация наблюдается в Токио.

В Сиднее между тем на улицы выводят военных. Со следующей недели они вместе с полицейскими будут следить за соблюдением карантина в городе. Решение принято на фоне рекордных суточных показателей заболеваемости.