Прямой эфир

В Токио горит легендарный «Золотой квартал»: 500 домов остались без света

12 апреля 2016 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Срочные сообщения в эти минуты приходят из Токио.

Огнём объят легендарный «Золотой квартал» —  один из крупнейших торговых и административных районов столицы. 

На данный момент пламенем охвачены сразу 6 зданий. На кадрах видно, как из окон вырываются столбы дыма. По имеющейся информации, пожар возник на втором этаже одного из баров и в считанные минуты распространился на соседние здания.

На месте работают 40 пожарных нарядов. Из-за пожара полтысячи домов в центре Токио остаются без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Уйдет ли Яценюк? Верховная Рада Украины рассматривает заявление об отставке премьер-министра
12 апреля 2016 11:13

Уйдет ли Яценюк? Верховная Рада Украины рассматривает заявление об отставке премьер-министра

Взрыв на юго-востоке Турции
12 апреля 2016 07:33

Взрыв на юго-востоке Турции

Судьба ассоциации ЕС с Украиной: в Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума
12 апреля 2016 06:38

Судьба ассоциации ЕС с Украиной: в Голландии 12 апреля объявят окончательные результаты референдума