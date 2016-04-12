В Токио горит легендарный «Золотой квартал»: 500 домов остались без света

Новости Японии. Срочные сообщения в эти минуты приходят из Токио.

Огнём объят легендарный «Золотой квартал» — один из крупнейших торговых и административных районов столицы.

На данный момент пламенем охвачены сразу 6 зданий. На кадрах видно, как из окон вырываются столбы дыма. По имеющейся информации, пожар возник на втором этаже одного из баров и в считанные минуты распространился на соседние здания.

На месте работают 40 пожарных нарядов. Из-за пожара полтысячи домов в центре Токио остаются без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.