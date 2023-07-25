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В Тель-Авиве врачи объявили забастовку на сутки

25 июля 2023 08:36
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Новости Израиля. Ночь беспорядков в Израиле ожидаемо прошла шумно. Накануне парламент принял основные положения судебной реформы. Решение правительства стало поводом для новой волны протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве врачи объявили забастовку на сутки-1

Активисты перекрыли главную автомагистраль Тель-Авива. Некоторые демонстранты приковали себя цепями к столбам у здания парламента. Другие жгли костры посреди дороги. Не обошлось также без столкновений с правоохранителями. 10 служащих получили травмы. В результате полиции пришлось применить силу, а также водометы, чтобы оттеснить протестующих. Около 20 человек задержаны. Местные врачи объявили забастовку: самый крупный в стране профсоюз приостановил работу медиков на 24 часа.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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