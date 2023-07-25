В Тель-Авиве врачи объявили забастовку на сутки

Активисты перекрыли главную автомагистраль Тель-Авива. Некоторые демонстранты приковали себя цепями к столбам у здания парламента. Другие жгли костры посреди дороги. Не обошлось также без столкновений с правоохранителями. 10 служащих получили травмы. В результате полиции пришлось применить силу, а также водометы, чтобы оттеснить протестующих. Около 20 человек задержаны. Местные врачи объявили забастовку: самый крупный в стране профсоюз приостановил работу медиков на 24 часа.