В Тель-Авиве врачи объявили забастовку на сутки

Новости Израиля. Ночь беспорядков в Израиле ожидаемо прошла шумно. Накануне парламент принял основные положения судебной реформы. Решение правительства стало поводом для новой волны протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Ночь беспорядков в Израиле ожидаемо прошла шумно. Накануне парламент принял основные положения судебной реформы. Решение правительства стало поводом для новой волны протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты перекрыли главную автомагистраль Тель-Авива. Некоторые демонстранты приковали себя цепями к столбам у здания парламента. Другие жгли костры посреди дороги. Не обошлось также без столкновений с правоохранителями. 10 служащих получили травмы. В результате полиции пришлось применить силу, а также водометы, чтобы оттеснить протестующих. Около 20 человек задержаны. Местные врачи объявили забастовку: самый крупный в стране профсоюз приостановил работу медиков на 24 часа.