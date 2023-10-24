Напряженная – только уже не электоральная, а политическая ситуация – остается на Ближнем Востоке. В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предупреждают жителей об угрозе ракетной атаки.

Сегодня основной удар пришелся по центральной части страны. Работают ПВО, прохожие укрываются в зданиях. Армия Израиля также не прекращает обстрел анклава. Разрушены несколько многоэтажек в Газе. По словам военных, в них «скрывались палестинские террористы». В генштабе еврейского государства заявили о готовности к наземной операции. Однако, по информации местных СМИ, ее планирует отложить на несколько дней для переговоров об освобождении заложников. Сегодня по ближневосточному конфликту в Совете безопасности состоялись открытые дебаты, в рамках которых генсек ООН осудил атаки ХАМАС, но призвал помнить, что они небеспричинны.