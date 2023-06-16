В Техасе прошёл смертоносный торнадо, есть погибшие

Новости США. Три человека погибли при торнадо, который оставил в руинах половину городка Перритон в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серьезно повреждены более 30 домов, жилые трейлеры были разорваны на части. Сейчас на месте разрушений идет поисковая операция.