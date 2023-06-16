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В Техасе прошёл смертоносный торнадо, есть погибшие

16 июня 2023 09:25
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Новости США. Три человека погибли при торнадо, который оставил в руинах половину городка Перритон в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серьезно повреждены более 30 домов, жилые трейлеры были разорваны на части. Сейчас на месте разрушений идет поисковая операция.

В Техасе прошёл смертоносный торнадо, есть погибшие-1

В городе нет электричества и связи. Местная больница, куда доставлено более 100 пострадавших, работает при помощи генератора. Синоптики предупреждают, что высок риск возникновения новых торнадо. Губернатор штата Техас призвал жителей готовиться к возможному удару стихии и принять все необходимые меры предосторожности.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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