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В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт

17 мая 2019 08:58
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Новости США. В штате Техас прорвало плотину. Момент обрушения попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт-1

Стена дамбы не выдержала давления воды и рухнула вниз. Известно, что в результате ЧП без водоснабжения остался город Кайл.

В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт-4

Власти просят местных жителей сохранять спокойствие. По предварительным данным, причина прорыва – ветхость конструкций: дамбу возвели почти 100 лет назад. 

В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт-7

# Несчастный случай # Фотофакт

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