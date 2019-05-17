В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт

Новости США. В штате Техас прорвало плотину. Момент обрушения попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стена дамбы не выдержала давления воды и рухнула вниз. Известно, что в результате ЧП без водоснабжения остался город Кайл.