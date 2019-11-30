Новости США. В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим приказ об эвакуации во всех близлежащих городах был отменен. При этом спасатели отметили, что огонь потушен еще не до конца, и пока неизвестно, когда он будет полностью ликвидирован.
Напомним, мощные взрывы на химическом заводе начались в среду. На соседние поселения стали падать обломки, а облако дыма и пожар были видны за многие километры.
В итоге из опасной зоны были эвакуированы около 60 тысяч человек.