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В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать

30 ноября 2019 12:32
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Новости США. В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать-1

В связи с этим приказ об эвакуации во всех близлежащих городах был отменен. При этом спасатели отметили, что огонь потушен еще не до конца, и пока неизвестно, когда он будет полностью ликвидирован.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать-4

Напомним, мощные взрывы на химическом заводе начались в среду. На соседние поселения стали падать обломки, а облако дыма и пожар были видны за многие километры.

В Техасе пожар на химическом заводе удалось локализовать-7

В итоге из опасной зоны были эвакуированы около 60 тысяч человек.

# Пожар # Фотофакт

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