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В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек

27 октября 2019 13:35
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Новости США. И снова стрельба в США. В Техасе на выпускном балу неизвестный открыл огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек-1

Два человека погибли. Почти два десятка пострадали – все они были доставлены в больницу. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке присутствовали около 750 человек. Стрелок пока находится на свободе, его мотивы неизвестны. Полиция продолжает поиски злоумышленника.

В Техасе неизвестный открыл стрельбу на вечеринке. Пострадали два десятка человек-4

# Стрельба в США # Фотофакт

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