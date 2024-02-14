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В Техасе машина въехала в отделение скорой помощи на полной скорости – есть погибший

14 февраля 2024 08:06
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Один человек погиб, 10 получили травмы, после того как машина на полной скорости въехала в приемное отделение скорой помощи в городе Остин штата Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе машина въехала в отделение скорой помощи на полной скорости – есть погибший-1

В момент ЧП в вестибюле было много пациентов. Врачи достали из разбитого автомобиля водителя, но, несмотря на все усилия, спасти его не смогли. Десять пострадавших доставлены в другие больницы. Среди них есть ребенок, находящийся в критическом состоянии. Само происшествие не повлияло на работу больницы.

В Техасе машина въехала в отделение скорой помощи на полной скорости – есть погибший-4

Питер Дейянг, главный врач медицинского центра Остина:
С облегчением могу сказать, что это происшествие никак не повлияло на работу нашего медицинского центра. Мы в ближайшее время возобновим прием пациентов в отделение неотложной помощи. Благо оно не очень сильно пострадало.

В полиции Остина опровергли версию теракта. Там заявили, что водитель въехал в здание не специально, это несчастный случай. Обстоятельства трагедии расследуются.

# ДТП

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