В Техасе из-за лесных пожаров закрылся завод по производству ядерного оружия

По словам руководства, работа возобновится лишь тогда, когда разрешат пожарные службы. А вот когда это произойдет, никто сказать не может. Спасателям не удается взять огонь под контроль уже несколько суток. За это время он уничтожил более 102 тысяч гектаров леса и продолжает распространяться дальше из-за сильного ветра и высоких температур. Губернатор штата объявил 60 округов зоной бедствия. Этот пожар уже уничтожил больше леса, чем все вместе взятые, возникшие в Техасе в 2023 году.