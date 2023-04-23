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В Техасе автомобиль заглох на путях перед поездом. Водитель погиб на месте

23 апреля 2023 10:36
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Новости США. Страшная авария произошла в Техасе. Грузовой поезд протаранил автомобиль, стоящий на железнодорожных путях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Техасе автомобиль заглох на путях перед поездом. Водитель погиб на месте-1

Пассажир доставлен в больницу в критическом состоянии. Водитель машины погиб на месте. Незадолго до этого он попал в другое ДТП. Из-за полученных повреждений позже автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. По факту случившегося проводится расследование.  

# Авария # Новости США # Фотофакт

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