В Техасе автомобиль заглох на путях перед поездом. Водитель погиб на месте

Новости США. Страшная авария произошла в Техасе. Грузовой поезд протаранил автомобиль, стоящий на железнодорожных путях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажир доставлен в больницу в критическом состоянии. Водитель машины погиб на месте. Незадолго до этого он попал в другое ДТП. Из-за полученных повреждений позже автомобиль заглох прямо на железнодорожном переезде. По факту случившегося проводится расследование.