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В Тегеране в результате аварии в метро пострадали более 20 человек

22 декабря 2021 12:21
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Новости Ирана. В Тегеране более 20 человек пострадали из-за аварии в метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране в результате аварии в метро пострадали более 20 человек-1

В результате столкновения скоростного состава с обычным поездом 11 человек были доставлены в больницы. Один пострадавший находится в критическом состоянии. На данный момент линия метро закрыта, для перевозки пассажиров запущены автобусы. На месте работают спасатели. Причины происшествия выясняются.

# Авария # Фотофакт

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