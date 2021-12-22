В Тегеране в результате аварии в метро пострадали более 20 человек

Новости Ирана. В Тегеране более 20 человек пострадали из-за аварии в метрополитене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате столкновения скоростного состава с обычным поездом 11 человек были доставлены в больницы. Один пострадавший находится в критическом состоянии. На данный момент линия метро закрыта, для перевозки пассажиров запущены автобусы. На месте работают спасатели. Причины происшествия выясняются.