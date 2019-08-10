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В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

10 августа 2019 18:32
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Новости Танзании. В Танзании взорвался бензовоз: погибли более 60 человек, еще около 70 получили ожоги различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на оживленной дороге в восточной части страны.

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали-1

Водитель бензовоза , пытаясь избежать столкновения с мопедом, потерял управление – машина вылетела с дороги и перевернулась. Вокруг грузовика скопилась большая толпа из проезжавших мимо водителей и местных жителей – люди собирали пролившийся бензин.

Взрыв прогремел в момент, когда за топливом кинулся человек, куривший в этот момент сигарету.

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали-4

В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали-6

# Взрыв # Фотофакт

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