В Танзании при взрыве бензовоза погибли более 60 человек, около 70 пострадали

Новости Танзании. В Танзании взорвался бензовоз: погибли более 60 человек, еще около 70 получили ожоги различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла на оживленной дороге в восточной части страны.

Водитель бензовоза , пытаясь избежать столкновения с мопедом, потерял управление – машина вылетела с дороги и перевернулась. Вокруг грузовика скопилась большая толпа из проезжавших мимо водителей и местных жителей – люди собирали пролившийся бензин.

Взрыв прогремел в момент, когда за топливом кинулся человек, куривший в этот момент сигарету.