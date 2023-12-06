В Танзании из-за паводков погибли 63 человека

Растет число жертв разгула стихии в Танзании. По последним данным, из-за паводков погибли 63 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, количество раненых составляет 110. Сезон дождей сейчас продолжается в Восточной Африке. Экстремальные погодные условия вынуждают местных жителей покидать свои дома. Сотни тысяч человек уже остались без крова также в Кении и Эфиопии. Риск внезапных наводнений резко повышает сильнейшая за последние 40 лет засуха, поскольку глинистая почва гораздо хуже впитывает влагу.