В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни

Новости Танзании. Вспышка неизвестной болезни в одном из регионов Танзании. Жертвами неопознанного вируса стали 15 человек, еще полсотни жителей находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие жалуются на рвоту с кровью. Скончались те, кто поздно обратился за медицинской помощью. Большинство из умерших страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Для проверки возможного наличия следов ртути в административном округе взяты образцы воды, а также кровь у пострадавших. Подобная вспышка неизвестной болезни произошла в стране три года назад.