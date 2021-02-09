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В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни

09 февраля 2021 14:49
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Новости Танзании. Вспышка неизвестной болезни в одном из регионов Танзании. Жертвами неопознанного вируса стали 15 человек, еще полсотни жителей находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни-1

Пострадавшие жалуются на рвоту с кровью. Скончались те, кто поздно обратился за медицинской помощью. Большинство из умерших страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Для проверки возможного наличия следов ртути в административном округе взяты образцы воды, а также кровь у пострадавших. Подобная вспышка неизвестной болезни произошла в стране три года назад.  

# ЧП # Фотофакт

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