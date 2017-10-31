В Таллине полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине

Новости Эстонии. Чрезвычайная ситуация в Таллине. Полиция открыла огонь по подозрительному мужчине, который был вооружен ножами. Стражам порядка о злоумышленнике сообщили напуганные прохожие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие на место полицейские несколько раз требовали от мужчины бросить оружие, однако он не отреагировал. А после предупредительного выстрела в воздух направился с ножами в сторону стражей порядка. В итоге мужчина получил ранения. Сейчас он в госпитале. Мотивы его поступка выясняются.