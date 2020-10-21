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В Таиланде впервые за семь месяцев встретили туристов

21 октября 2020 15:44
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Новости Таиланда. Таиланд вновь открыл двери для туристов. Впервые почти за семь месяцев в страну прибыли иностранные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Таиланде впервые за семь месяцев встретили туристов -1

В международном аэропорту Бангкока встретили первых после длительного перерыва путешественников из Китая. Все они получили специальную туристическую визу и были отправлены на двухнедельный карантин. После него они смогут отправиться в другие районы. Для этого нужно будет установить на телефон приложение для отслеживания перемещений.  

В Таиланде впервые за семь месяцев встретили туристов -4

Отметим, в 2019 году Таиланд посетили 40 миллионов иностранцев.  

# Коронавирус # Фотофакт

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