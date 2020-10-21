В Таиланде впервые за семь месяцев встретили туристов

Новости Таиланда. Таиланд вновь открыл двери для туристов. Впервые почти за семь месяцев в страну прибыли иностранные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международном аэропорту Бангкока встретили первых после длительного перерыва путешественников из Китая. Все они получили специальную туристическую визу и были отправлены на двухнедельный карантин. После него они смогут отправиться в другие районы. Для этого нужно будет установить на телефон приложение для отслеживания перемещений.