В Таиланде в 200 районах зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Новости Таиланда. В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Таиланда. В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В норме индекс качества воздуха составляет 50 пунктов. Сейчас же в Таиланде он доходит до 300. Это может оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому находиться на улице опасно. Особенно тем, у кого есть респираторные заболевания, например, астма.