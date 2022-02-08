В Таиланде в 200 районах зафиксировали сильное загрязнение воздуха

В норме индекс качества воздуха составляет 50 пунктов. Сейчас же в Таиланде он доходит до 300. Это может оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому находиться на улице опасно. Особенно тем, у кого есть респираторные заболевания, например, астма.