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В Таиланде в 200 районах зафиксировали сильное загрязнение воздуха

08 февраля 2022 12:54
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Новости Таиланда. В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Таиланде в 200 районах зафиксировали сильное загрязнение воздуха-1

В норме индекс качества воздуха составляет 50 пунктов. Сейчас же в Таиланде он доходит до 300. Это может оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому находиться на улице опасно. Особенно тем, у кого есть респираторные заболевания, например, астма.  

# Экология # Фотофакт

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