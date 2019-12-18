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В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления

18 декабря 2019 14:11
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Новости Таиланда. Инцидент произошёл перед началом урока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления-1

13-летний мальчик отрыл огонь в момент, когда его ровесник снимал обувь перед дверью класса.

В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления-4

Позже выяснилось, что пистолет подросток взял у отца. На допросе мальчик признался, что не смог выдержать постоянные унижения и обидные слова со стороны погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

# Убийство # Фотофакт

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