В Таиланде школьник застрелил одноклассника за оскорбления

Новости Таиланда. Инцидент произошёл перед началом урока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13-летний мальчик отрыл огонь в момент, когда его ровесник снимал обувь перед дверью класса.

Позже выяснилось, что пистолет подросток взял у отца. На допросе мальчик признался, что не смог выдержать постоянные унижения и обидные слова со стороны погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.