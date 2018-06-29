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В Таиланде шестые сутки ищут детскую футбольную команду и тренера, пропавших в горном парке

29 июня 2018 13:13
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Новости Таиланда. В Таиланде уже шестые сутки ищут детей из футбольной команды, которые из-за наводнения заблокированы в пещере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде шестые сутки ищут детскую футбольную команду и тренера, пропавших в горном парке-1

В спасательной операции задействованы военные и добровольцы, а также специалисты из США и Британии. Работы ведутся круглосуточно, однако пока безуспешно. Ситуацию серьезно осложняют непрекращающиеся дожди, которые сводят к нулю усилия по откачке воды.

В Таиланде шестые сутки ищут детскую футбольную команду и тренера, пропавших в горном парке-4

Напоминаем: группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк и не вернулись. 23 июня их вещи обнаружили у входа в пещеру.

# Пропавшие люди # Фотофакт

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