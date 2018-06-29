В Таиланде шестые сутки ищут детскую футбольную команду и тренера, пропавших в горном парке

Новости Таиланда. В Таиланде уже шестые сутки ищут детей из футбольной команды, которые из-за наводнения заблокированы в пещере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции задействованы военные и добровольцы, а также специалисты из США и Британии. Работы ведутся круглосуточно, однако пока безуспешно. Ситуацию серьезно осложняют непрекращающиеся дожди, которые сводят к нулю усилия по откачке воды.