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В Таиланде перевернулась лодка с туристами: погибли 5 человек

27 июля 2017 08:44
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Новости Таиланда. На юге Таиланда во время прогулки на лодке утонули 5 туристов. Все они были гражданами королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде перевернулась лодка с туристами: погибли 5 человек-1

Несмотря на предупреждения синоптиков о высоких волнах, 16 человек, в том числе экипаж, отправились в море. Когда судно перевернулось и начало тонуть, спастись удалось восьмерым. Четыре женщины и мужчина считались пропавшими без вести, пока аквалангисты не обнаружили их тела в закрытой кабине затонувшей лодки.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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