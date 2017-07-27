В Таиланде перевернулась лодка с туристами: погибли 5 человек

Новости Таиланда. На юге Таиланда во время прогулки на лодке утонули 5 туристов. Все они были гражданами королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на предупреждения синоптиков о высоких волнах, 16 человек, в том числе экипаж, отправились в море. Когда судно перевернулось и начало тонуть, спастись удалось восьмерым. Четыре женщины и мужчина считались пропавшими без вести, пока аквалангисты не обнаружили их тела в закрытой кабине затонувшей лодки.