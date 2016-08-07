В Таиланде население голосует за новую Конституцию, не зная её содержания

Новости Таиланда. За или против? В Тайланде голосует по поводу новой Конституции. Её разработало военное правительство, захватившее два года назад власть в стране. О содержании документа у населения есть лишь призрачное представление: любая агитация запрещена.

Основная версия – обновленная Конституция закрепит власть вооруженных сил, но и повысит безопасность в стране.

Это вызвало жаркие споры среди сторонников и противников столь радикального изменения в главном документе королевства. А в определенный момент дебаты вышли из-под контроля, и полиция арестовала свыше 100 человек.

Им грозит тюремный срок – по 10 лет на каждого.

Непосредственно результаты плебисцита станут известно через несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.