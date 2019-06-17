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В Таиланде бушует лихорадка денге: погибли уже более 50 человек

17 июня 2019 08:15
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Новости Таиланда. Эпидемия лихорадки денге накрыла Таиланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года в королевстве погибли около 50 человек, еще почти 30 тысяч заболели.

В Таиланде бушует лихорадка денге: погибли уже более 50 человек-1

Инфекция передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится по симптомам.

Туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить максимально закрытую одежду, применять специальные средства от комаров, а также устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери.

# Заболевания # Фотофакт

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