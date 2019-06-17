В Таиланде бушует лихорадка денге: погибли уже более 50 человек

Новости Таиланда. Эпидемия лихорадки денге накрыла Таиланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2019 года в королевстве погибли около 50 человек, еще почти 30 тысяч заболели.

Инфекция передается через укусы комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных. Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится по симптомам.

Туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: носить максимально закрытую одежду, применять специальные средства от комаров, а также устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери.