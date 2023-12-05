В Таиланде автобус на полной скорости вылетел с дороги – 14 человек погибли, 35 пострадали

14 человек погибли, 35 получили травмы при аварии автобуса в Таиланде. Он на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие пассажиры оказались заблокированными в искореженном салоне, прибывшим спасателям пришлось доставать их при помощи спецтехники. На месте ЧП работают следователи, которые выясняют причины трагедии. По предварительной версии, ее виновником стал водитель автобуса, который не справился с управлением.